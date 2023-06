Stiri pe aceeasi tema

- Lewis Hamilton și Shakira sunt pe prima pagina a publicațiilor mondene, dupa ce s-au vazut de doua ori la Miami. Și asta in doar cateva ore. Jurnaliștii de la The Sun s-au intrebat ce a facut in aceasta perioada modelul brazilian Juliana Nalu, iubita „oficiala” a starului din Formula 1. Și au gasit…

- Gerard Pique este istorie! Cel puțin asta este concluzia jurnaliștilor de la The Sun dupa ce au vazut ca Shakira s-a intalnit de doua ori, in cateva ore, cu pilotul britanic Lewis Hamilton. Fotografiile de la ultima „escapada” sunt destul de clare și arata ca relația dintre cei doi este foarte apropiata.…

- Maria Liman este considerata de jurnaliștii de la The Sun cea mai frumoasa suportera a echipei Chelsea. A inceput sa țina cu aceasta formație in perioada in care londonezii au fost finanțați de conaționalul Roman Abramovich, dar a ramas fidela și dupa plecarea acestuia. Pasiunea pentru fotbal i-a adus…

- Cea mai frumoasa atleta din lume este din nou in centrul atenției. Jurnaliștii de la The Sun au remarcat ca arata superb, pe coperta celebrei reviste Women’s Health. Alica Schmidt a recunoscut ca se simte excelent dupa ultimele doua stagii de pregatire. Cea mai frumoasa atleta din lume, vedeta pe coperta…

- Misterul a fost lamurit. Cea mai frumoasa patinatoare din lume nu mai este singura. Jutta Leerdam și Jake Paul, un american care are 20 de milioane de abonați pe contul sau de YouTube, au publicat mai multe fotografii, pe conturile de socializare, prin care confirma relația. Momentul nu a fost ratat…

- Au fost tensiuni la meciul Sepsi – FCSB 1-2, din etapa a doua din play-off. Mai mulți fani ai echipei vizitatoare nu au fost lasați sa intre la meci. Cei care au intrat pe stadion s-au razbunat și au „devastat” baile arenei din Sfantu Gheorghe. Fanii echipei FCSB au luat „la șuturi” mobilierul din baile…