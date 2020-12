Stiri pe aceeasi tema

- Circulația pe supratraversarea DN 1 peste Autostrada A10 Sebeș – Turda, in zona Paraul Iovului, la ieșirea din Alba Iulia spre Cluj, a fost deschisa traficului rutier miercuri dupa-amiaza. A fost finalizata astfel legatura intre cele doua sensuri giratorii, unul la ieșirea din municipiu și altul spre…

- S-a deschis cea mai mare parte din Lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda Cea mai mare parte din Lotul 1 al autostrazii Sebes - Turda s-a deschis astazi traficului, dar cu întârziere fata de planificarea initiala. Corespondenta noastra Andreea Bogdan are detalii: Reporter:…

- Primii șoferi au putut circula pe Lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, intre Sebeș și Alba Iulia, incepand de joi dupa-amiaza. Reprezentanții CNAIR au surprins pe o filmare aeriana nodul Alba Iulia Nord, deschis sub trafic. Reamintim faptul ca Lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda a fost deschis…

- Ziarul Unirea VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, tur de forța al moldovenilor de la BAXCOM: A inceput hidoizolarea pasajului peste calea ferata de nodul rutier Alba Iulia Nord Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, tur de forța al moldovenilor de la BAXCOM: A inceput hidoizolarea pasajului…

Ministerul Transporturilor a promis ca anul acesta va inaugura lotul 1 al autostrazii Sebeș-Turda. Este vorba de circa 17 kilometri de autostrada, la care lucrarile au inceput in anul 2014, iar...

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a reafirmat faptul sa lotul 1 al autostrazii Sebeș-Turda are șanse mari sa fie inaugurat in acest an bazandu-se pe progresul fizic al lucrarilor care au ajuns...

- Lucrarile pe cei 17 km din Autostrada A10, intre Sebeș și Alba Iulia Nord, par sa avanseze prea incet pentru a putea deschide circulația in luna decembrie a acestui an așa cum promit autoritațile. Deși stadiul lucrarilor pe Lotul 1, dupa 6 ani de la semnarea contractului, este in prezent de aproximativ…

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca lotul 1 al autostrazii A10 Sebeș-Turda ar putea fi finalizat in acest an. Ba mai mult, ministrul spune ca Autostrada Transilvania ar putea fi...