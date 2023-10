Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de trecere al frontierei de la Rafah, care leaga nordul Peninsulei Sinai, din Egipt, de Fasia Gaza, a fost deschis sambata pentru a permite intrarea transportului de ajutor umanitar in enclava palestiniana, transmite EFE, care citeaza martori oculari.

- Punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt s-a deschis și primele camioane cu ajutoare umanitare intra in fașie, anunța Sky News. Ambasada SUA in Israel a anuntat ca punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza si Egipt se deschide sambata la ora 10:00. ”Am primit informatii ca…

- Ajutoarele umanitare blocate in Egipt pentru locuitorii Fasiei Gaza ar trebui sa ajunga in enclava pana cel tarziu sambata, a declarat un purtator de cuvant al armatei israeliene, citat vineri de dpa.

- Joe Biden a declarat ca liderul egiptean Abdel Fattah El-Sisi a fost de acord sa deschida punctul de trecere a frontierei de la Rafah pentru a permite intrarea in Gaza a aproximativ 20 de camioane cu ajutoare umanitare, relateaza AFP. „Daca Hamas le confisca sau nu le lasa sa treaca (...) atunci s-a…

- Cincizeci de cetațeni moldoveni din Fașia Gaza au cerut asistența, inclusiv evacuarea, din cei aproximativ 100-120 de cetațeni inregistrați in aceasta zona, anunța reprezentanții Guvernului republicii Moldova.

- Punctul de trecere Rafah dintre Fasia Gaza și Egipt este deschis, dar bombardamentele aeriene au facut ca drumurile de pe partea Gaza sa fie "inoperabile", a declarat sambata ministrul egiptean de externe, Sameh Shoukry, pentru Wolf Blitzer de la CNN, scrie Rador Radio Romania."Punctul de trecere…

- Egiptul discuta cu mai multe țari planuri de a oferi ajutor umanitar in Gaza in condițiile unei incetari limitate a focului, anunța surse de securitate, potrivit Reuters.Egiptul a discutat cu SUA și cu alte țari planuri de a furniza ajutor umanitar pentru Fașia Gaza, au declarat miercuri doua surse…

- Punctul de trecere dintre Fașia Gaza și Peninsula Sinai din Egipt a fost distrus in urma unui bombardament israelian, conform martorilor.Operațiunile la punctul de trecere Rafah, la granița dintre Fașia Gaza și Peninsula Sinai din Egipt, au fost perturbate in urma unei lovituri in apropiere de partea…