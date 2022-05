Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Pitești anunța deschiderea oficiala, pentru public, a bazinelor de agrement situate in zonele Trivale și Costache Negri, incepand cu data de 1 iunie 2022, in aceasta zi intrarea fiind gratuita pentru toți doritorii, copii și adulți. Printre facilitațile și serviciile oferite se…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dupa-amiaza, la un apartament dintr-un bloc din municipiul Brasov. Peste 50 de persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate de pompieri, iar mai multi adulti si copii sunt evaluati medical, potrivit site-ului local My Tex . Focul a izbucnit la un apartament dintr-un…

- Sapte persoane, intre care patru minori, au avut nevoie de ingrijiri medicale, joi, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe o strada din orasul sibian Agnita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In perioada Sarbatorilor Pascale, intre 22 aprilie și 25 aprilie 2022, Gradina Zoologica Pitești este deschisa vizitatorilor, in intervalul orar 10.00 – 19.30. Ultimul bilet de intrare se elibereaza la ora 19.00, prețul unui bilet fiind diferit, in funcție de categoria de varsta: Adulți – 8 lei/bilet;…

- Sase persoane au decedat duminica dimineata in urma unui incendiu izbucnit in Turda, la o casa de locuit, anunta ISU Cluj. Planul ROSU de interventie a fost activat noaptea trecuta la Turda. Un puternic incendiu a izbucnit pe strada Nicolae Teclu, soldat din pacate cu pierderi de vieti omenesti. Patru…

- In campaniile electorale de dupa 2000, majoritatea candidatilor au vorbit despre transformarea Iasului intr-un hub medical. Sau intr-o capitala medicala a Moldovei. Datorita numeroaselor sale unitati spitalicesti cu adresabilitate regionala si a medicilor exceptionali, Iasul indeplineste deja, de zeci…

- 85 de persoane refugiate din Ucraina, dintre care mai mult de jumatate-copii, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, acuzand diverse probleme medicale, de la inceputul conflictului armat in tara vecina. Potrivit purtatorului de cuvant al spitalului, dr. Dan Teodorovici cele mai multe persoane…