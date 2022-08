S-a demonstrat că lăcustele sunt capabile să detecteze…. celulele canceroase Cercetatorii americani au aratat ca insectele ar putea ”simți” celulele maligne și chiar sa faca diferența intre diferitele tipuri de cancer. Dupa caini, care pot adulmeca un cancer de san, iata ca și lacustele pot fi detectoare ale cancerului! Ideea ar putea sa fie luata in serios dupa publicarea studiului cercetatorilor de la Universitatea de stat din Michigan (SUA) in revista BioRxiv. Rezultatele, care inca nu au fost validate de alți cercetatori, sugereaza ca insectele pot sa recunoasca prezența celulelor canceroase. Mai mult, ele ar fi capabile sa determine și tipul de cancer. In acest studiu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a comunicat sambata ca este ”pregatita sa intensifice” raspunsul blocului comunitar in fata variolei maimutei, dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat stare de urgenta internationala din cauza actualei epidemii a acestei boli. Astazi, OMS a declarat variola maimutei…

- Printre simptomele Covid-19 persistente figureaza dispneea, o problema de respirație care impune ingrijire medicala, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații. Cercetatorii de la Universitatea din California de Sud au realizat un studiu care confirma ca dispneea este un simptom ce poate provoca…

- 95% dintre voluntarii din domeniul științei cetațenești sunt albi și au avut acces la educație, arata un studiu recent. In familiile vulnerabile, copiii nu au timp sau resurse sa iși cultive dragostea pentru știința. Bradley Allf și Caren Cooper, profesori de biologie și mediu la Universitatea de Stat…

- In ultimii zece ani, numarul cazurilor de boli de origine animala transmise oamenilor, așa cum este variola maimuței, a crescut cu 63% comparativ cu deceniul precedent. Acum, trebuie sa acționam pentru a evita ca Africa sa devina epicentrul bolilor infecțioase emergente, a cerut Organizația Mondiala…

- Cercetatorii de la Ecole Polytechnique Federale din Zurich (EPFZ) au facut o descoperire uimitoare privitoare la celulele canceroase: se pare ca tumorile cancerului de san iși maresc activitatea in timpul nopții, producand mai multe celule canceroase formand metastaze, transmite agenția Belga. Aceasta…

- In premiera, cercetatorii spanioli și israelieni au reușit sa transforme celulele canceroase in celule inofensive, transmite The Jerusalem Post. Cercetatorii spanioli și israelieni s-ar putea sa fi gasit soluția prin care sa transforme celulele maligne (leucemie) in celulele inofensive. Noua cercetare…

- Cercetatorii au studiat posibilitatea mai multor cauze, pe care treptat le-au restrans, fiind in prezent in faza apropierii de una care ar putea fi la originea acestei boli cu impact asupra copiilor. Astfel, aceasta forma de hepatita ar putea fi consecința unei co-infecții intre Covid-19 și adenovirus.…

- Evusheld, produs de AstraZeneca, (tixagevimab and cilgavimab, cunoscut anterior AZD7442) iși pastreaza acțiunea neutralizanta impotriva variantelor emergente Omicron BA.4 și BA.5, conform noilor date preclinice de evaluare de catre Universitatea din Oxford.1 Rezultatele obținute au fost raportate…