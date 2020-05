Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, condus de prefectul Liliana Oneț, s-a intrunit, astazi, in sistem videoconferința. La primul punct de pe ordinea de zi s-a luat in discuție solicitarea Primariei municipiului Lugoj de a se emite o hotarare a Comitetului Județean Pentru Situații de…

- Obligativitatea completarii declarației pe propria raspundere la deplasarea intre localitați și interzicerea circulației in grupuri mai mari de trei persoane care nu aparțin aceleiași familii - sunt doar doua dintre prevederile hotararii de Guvern aprobate astazi, luni, 18 mai 2020. Dupa ce ne-am batut…

- Autoritațile județene vin cu lamuriri pentru locuitorii comunelor din jurul orașului Buzau, in contextul in care s-a ințeles ca localitațile din jurul municipiului ar fi in zona metropolitana, iar persoanele domiciliate in aceste zone nu ar avea nevoie de declarație pe proprie raspundere. Prefectura…

- De luni, persoanele care se deplaseaza in afara localitaților/zonelor metropolitane și nu au declarație pe proprie raspundere in care sa fie precizate motivele deplasarii risca amenzi pana la 2.500 de lei. Masura este inclusa in Hotararea Comitetului pentru Situatii de Urgenta, iar amenda va fi aplicata…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a declarat stare de alerta in Romania incepand cu data de 15 mai. In timpul starii de alerta se aplica noi restrictii, inclusiv in ceea ce priveste circulatia. Daca in interiorul locaitatilor de resedinta circulatia este permisa fara declaratie pe…

- Chiar daca Dudeștii Noi și Becicherecu Mic sunt doua localitați aflate langa Timișoara, acestea nu sunt incluse in lista celor pentru care nu este nevoie de declarație pe proprie raspundere pentru a ajunge in oraș. Prefectul de Timiș, Liliana Oneț, a spus ca s-a luat hotararea in Comitetul pentru Situații…

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor care locuiesc sau lucreaza in zona limitrofa municipiului Timișoara și sunt nevoiți sa se deplaseze frecvent catre domiciliu sau locurile de munca, la propunerea Inspectoratului Județean de Poliție, Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența, condus de prefectul…

- "Se renunta la obligatia unei declaratii. Putem sa ne deplasam in interiorul localitatii fara sa avem nevoie de declaratie. Totusi, in intersul nostru, a celor care vrem sa ii protejam nu trebuie sa exageram. Ce ramane totusi obligatoriu. Este interzisa deplasarea in afara localitatii, cu excepții…