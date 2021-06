Romania urmeaza sa treaca printr-un nou val de relaxare a restricțiilor, in contextul pandemiei de coronavirus, care ar urma sa intre in vigoare de la 1 iulie. Guvernul va aproba joi, 24 iunie, noi masuri de relaxare aplicabile de la 1 iulie, printre acestea urmand sa se regaseasca si redeschiderea targurilor si talciocurilor din tara, […] The post S-a decis! Guvernul va aproba noi masuri de relaxare aplicabile de la 1 iulie first appeared on Ziarul National .