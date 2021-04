Clotilde Armand dispera și este tot mai nervoasa, dupa ce renumararea voturilor de la Sectorul 1 s-a prelungit cu 10 zile. O decizie cu privire la renumararea voturilor de la Sectorul 1 este așteptata la jumatatea lunii mai. Apoi urmeaza sa se confrunte buletinele de vot cu procesele verbale. Vestea ca ancheta numararii voturilor a […] The post S-a dat decizie! Renumararea voturilor de la Sectorul 1, prelungita. Clotilde Armand dispera first appeared on Ziarul National .