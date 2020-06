S-a constatat că relațiile romantice ajută la învingerea cancerului Relațiile satisfacatoare cu un partener reduc riscul apariției diferitor probleme de sanatate la femeile care au supraviețuit cancerului la sin. Rezultatele unui studiului au aratat ca cu cit femeile au fost satisfacute mai mult de relația lor, cu atit mai puțin a fost simțit stresul și, in consecința, inflamația. Reducerea inflamației in singe este cheia pentru intarirea sanatații in ge Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

