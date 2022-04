Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul mortii sale, confirmat de firma pe care o conduce, dar si de familia sa, vine la doua zile dupa ce o parte a presei s-a grabit sa anunte decesul sau.Nu au fost oferite detalii, insa comunicatul familiei a precizat ca ''Mino a luptat pana la sfarsit cu aceeasi putere cu care a negociat pentru…

- Mino Raiola a incetat din viața sambata, la 54 de ani. Familia impresarului a confirmat vestea tragica. Joi, cele mai importante publicații din Italia, intre care Gazzetta dello Sport sau Corriere della Sera, au lansat știrea potrivit careia agentul Mino Raiola ar fi incetat din viața. Știrea s-a raspandit…

- FCU Craiova are datorii de 6 milioane E. Atat avea restanțe de plata clubul lui Adrian Mititelu la 31 decembrie 2021, cu doua milioane mai puțin decat la finalul anului 2020. FCU Craiova, revenita dupa 10 ani in Liga 1, inregistreaza datorii totale, la 31 decembrie 2021, in valoare de 29.334.207 lei…

- Cristiano Ronaldo, poate cel mai bun fotbalist din lume, traiește, de anul trecut, o viața noua la fosta și actuala sa echipa, Manchester United. Starul portughez s-a mutat in Anglia alaturi de familia sa și locuiește intr-un concac din afara orașului Manchester, cu șapte dormitoare, dotat cu absolut…

- Argentinianul Diego Simeone de la Atletico Madrid ar fi cel mai bine platit antrenor din fotbalul european, cu un salariul lunar brut de 3,3 milioane de euro, potrivit publicatiei L'Equipe, citata de presa internationala. Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, ar fi pe locul 2 in aceasta…

- Milioane de oameni au fost sfatuiți sa ramana acasa, inainte ca una dintre cele mai grave furtuni din ultimele decenii, Eunice, sa loveasca Marea Britanie. Met Office a emis o a doua avertizare de cod roșu de vreme rea pentru Londra, sud-estul și estul Angliei. Sute de școli vor fi inchise, toate trenurile…

- Cristiano Ronaldo a devenit prima persoana care a ajuns la 400 de milioane de urmatori pe Instagram, la scurt timp dupa implinirea a 37 de ani. Starul lui Manchester United are cu aproape 100 de milioane de adepți mai mulți decat Kylie Jenner, care are aproximativ 309 de milioane. Potrivit experților…

- Șefa ANI, Rodica Antoci, susține ca a caștigat concursul pentru șefia instituției in 2018 fara binecuvantarea lui Plahotniuc. „A fost Guvernul Filip atunci, a fost concurs public, am trecut poligraf”, a declarat aceasta, la Puterea a 4-a de la N4. Intrebata daca a caștigat fara binecuvantarea lui Plahotniuc…