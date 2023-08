Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 ani a fost retinut de politisti, dupa ce s-a catarat pe o schela de constructii si a intrat intr-un apartament din Sectorul 1 al Capitalei, de unde a furat bunuri in valoare de 5.000 euro.

- Polițiștii anunța ca se inregistreaza trafic intens pe DN 1 Ploiești - Brașov pe ambele sensuri, pe raza localitaților Comarnic, Sinaia, Bușteni și Azuga. De asemenea, este aglomerație și pe A2 pe sensul de mers catre București, cu o medie de 50 – 55 de a

- Numarul accidentelor rutiere ramane mare și pe timpul verii, in marile orașe din țara și mai ales in București. Polițiștii au verificat luni tot ce le-a trecut prin fața ochilor din categoria livratorilor de mancare pe mopede, trotinete electrice și biciclete.

- Un barbat in varsta a fost batut cu salbaticie intr-un supermarket situat in cartierul Titan, din București. El a fost atacat de patru tineri pentru ca le-a reproșat ca se baga in fața la rand. Intre agresori și victime existase, anterior, un conflict, spun polițiștii. O femeie, cadru medical, martor…

- Unsprezece persoane varstice, vulnerabile, dintre care unele cu dizabilitati, au fost gasite luni seara de politistii din județul Ilfov intr-o cladire in constructie din localitatea Tunari, informeaza un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ilfov si ISU BIF. Oamenii ar fi fost…

- ANAF organizeaza licitații publice pentru vanzarea unor bunuri imobile și a unor obiecte din metale și/sau pietre prețioase, astfel: la sediul Serviciului de valorificare bunuri București, din str. Prof. Dimitrie Gerota nr.13, cam. 305, et.3, sector 2, București: – in data de 05.07.2023, ora 10.00,…

- Mama fetiței de 12 ani al carei cadavru a fost ascuns intr-o canapea, in București, dupa ce a fost ucisa, s-a intors joi seara in Romania, din Spania. La Vama Nadlac a fost așteptata de polițiști, care au adus-o in Capitala. La intrarea in țara a vorbit cu reporterii care o așteptau, relateaza Antena…

- Una dintre principalele misiuni ale MAI in aceste zile a fost asigurarea fluenței circulației pe drumurile aglomerate și prevenirea accidentelor. Ca de fiecare data, echipajele de poliție au stat la panda cu aproximativ 300 de aparate radar, dar și cu dispozitive care semnaleaza consumul de alcool și…