S-a calculat cât ne va costa coșul pentru masa de PAȘTI! Avem prețurile pentru toate produsele Prețul coșului de cumparaturi pentru masa de Paști este similar cu cel de anul trecut , susțin reprezentanții Cooperativei Țara Mea, chiar daca anumite produse s-au scumpit in 2021. Pentru o parte dintre produse, preturile au avut o creștere ușoara, de 2-10% in plus fața de anul trecut. Dupa un an dificil in care s-au luptat cu seceta, producatorii de legume autohtone sunt pregatiți sa aduca la raft legume și verdețuri de sezon, la prețuri constante, sau cu maximum 10% mai mari fața de anul trecut. Citește și: Program Lidl de Paște și 1 Mai. Orele de funcționare pentru 1, 2 și 3 mai Minim istoric… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Cooperativa Tara Mea a a facut un mercurial al coșului de cumparaturi pentru masa de Paști similar la cost cu cel de anul trecut. Asta, deși toate prețurile materiilor prime s-au majorat in acest an. Pentru o parte dintre produse, prețurile au avut o creștere de 2%-10% fața de anul trecut. Costul total…

