S-a aruncat de pe un bloc din Buzău, după o ceartă cu iubita Un tanar de 27 de ani, din Constanța, a decis sa se sinucida dupa o cearta cu iubita. El se dusese in vizita la ea, in Buzau, unde se mutase recent cu munca, dar femeia ar fi refuzat sa il primeasca in casa, scrie presa locala. Cateva ore mai tarziu, locatarii au auzit o bubuitura. Tanarul se aruncase in gol de pe acoperișul blocului cu 4 etaje, iar impactul cu solul i-a fost fatal. Polițiștii au deschis un dosar penal, in acest caz. Tragedia a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, iar in blocul respectiv locuia cu chirie iubita barbatului, cu 11 ani mai mare, care se mutase recent cu munca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

