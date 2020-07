S-a anunțat o mare manifestare ANTI-COVID! Nu a venit nimeni Frontul Civic Unit (FCU) a facut apel la un protest anti-COVID in doua orașe din Romania: Cluj-Napoca și București. La evenimentul din Cluj nu a participat nimeni, transmite Cluj24.ro . In 4 iulie, protestatarii trebuiau sa militeze impotriva impotriva masurilor luate de autoritați pentru a combate raspandirea coronavirusului in Romania. FCU a luat ființa odata cu protestele din perioada 15-17 mai 2020, care s-au declanșat ca urmare a neincrederii in versiunea oficiala a autoritaților privind pandemia de COVID-19 și a revoltei fața de masurile luate in Romania de oficiali, prin incalcarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Frontul Civic Unit (FCU) a facut apel la un protest anti-COVID in doua orașe din Romania: Cluj-Napoca și București. La Cluj, absolut nimeni nu a ieșit in strada, locul de adunare fiind Piața Unirii, potrivit Cluj24.ro. FCU a luat ființa odata cu protestele din perioada 15-17 mai 2020, care s-au declanșat…

- Frontul Civic Unit (FCU) a facut apel la un protest anti-COVID in doua orase din Romania: Cluj-Napoca si Bucuresti. La Cluj, absolut nimeni nu a iesit in strada, locatia stabilita fiind Piata Unirii

- Frontul Civic Unit (FCU) a facut apel la un protest anti-COVID in doua orașe din Romania: Cluj-Napoca și București. La Cluj, absolut nimeni nu a ieșit in strada, locația stabilita fiind Piața Unirii. In cursul zilei de astazi, 4 iulie, protestatarii trebuiau sa militeze impotriva impotriva masurilor…

- AeroVacante, parte a Grupului Aerotravel, a anuntat miercuri ca deschide sezonul vacantelor in insula Skiathos, cu plecari din Bucuresti, Timisoara si Cluj- Napoca, in perioada 4 iulie - 3 octombrie, iar sejururile pornesc de la 199 euro, la care se adauga taxele de aeroport in valoare de 95 euro de…

- Cea mai buna fotbalista din România s-a nascut și a crescut în București, iar trecerea la Cluj-Napoca a fost una extrem de brusca. Meluța a avut probleme inclusiv la școala, acolo unde ritmul de predare a fost unul lent în opinia ei. „Ma simt uneori straina în…

- București, 15.04.2020 – Biofarm se alatura luptei de combatere a noului Coronavirus in Romania printr-o donație de 1 milion de lei. Aceste fonduri vor contribui la sprijinirea echipelor medicale din prima linie cu echipamente de protecție și aparatura medicala. „Binele de a trai mai bine, sloganul…

- București, 15.04.2020 – Biofarm se alatura luptei de combatere a noului Coronavirus in Romania printr-o donație de un milion de lei. Aceste fonduri vor contribui la sprijinirea echipelor medicale din prima linie cu echipamente de protecție și aparatura medicala. „Binele de a trai mai bine, sloganul…

- Industria textila din Romania, atat de greu incercata de-a lungul timpului se reinventeaza și vine in sprijinul tuturor cautand soluții inovative pentru materialele de protecție de care spitalele și instituțiile au atata nevoie echipament special de protectie impotriva COVID-19Firma Demiuma din București…