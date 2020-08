Stiri pe aceeasi tema

- Femeia batuta in Mamaia de catre soțul care a violat-o și dupa a incercat sa o inece in jacuzzi este fosta iubita a lui Costi Ionița. Aceasta a povestit ca a mai fost lovita in trecut și de alt partener!

- Tanar retinut de politistii municipiului Mangalia.Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si lipsire de libertate, politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Mangalia au depistat…

- Richmond, fosta capitala a Statelor Confederate ale Americii, reprezentand sudul sclavagist in timpul Razboiului de Secesiune, a inceput de miercuri sa demonteze monumentele ridicate in memoria armatei confederate, relateaza AFP.

- Aleksey Petrov și actuala lui iubita, Yekaterina Karpova, in varsta de 20 de ani, ar fi invitat-o pe Anastasia la o petrecere pe 14 iunie, potrivit The Sun. Crima a avut loc in apropierea orașului Suzun, din regiunea centrala Novosibirsk. Se pare ca dupa ce Anastasia a fost de acord sa participe…

- Elena Ionescu, finalista de la Survivor Romania a divorțat anul trecut, dupa un an de casnicie cu barbatul care i-a daruit un copil. Daca la inceput a fost discreta cu privire la decizia desparțirii, recent artista a dat cateva detalii. „Noi am divorțat de comun acord, la notar, fiindca așa a fost…

- Pandemia de coronavirus a lovit din plin in buzunarele fostei iubite a lui Gheorghe Turda. Interpreta de muzica populara Nicoleta Voicu nu-si mai permite traiul din Capitala si s-a mutat la tara, unde traiește din pensia parinților.