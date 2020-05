Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a cauzat probleme atat pe plan economic cat și politic in Romania. Astfel, liberalii s-au gandit la o noua perioada pentru desfașurarea alegerilor locale din țara. Potrivit unor surse, presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata in sistem de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata in sistem de videoconferinta, ca vrea ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie - inceputul lunii octombrie. Acest lucru depinde, insa, de modul in care evolueaza…

- Alegerile locale, programate in luna iunie, ar putea fi amanate din cauza crizei provocate de epidemia de coronavirus. Surse politice susțin ca premierul Ludovic Orban a avut o videonferința cu liderii PNL din teritoriu, care ar fi agreat ideea amanarii alegerilor locale, scrie Mediafax.Surse…

- UDMR propune amânarea alegerilor locale cu șase luni, pâna în luna octombrie, considerând ca prioritațile momentului sunt sanatatea populației și salvarea economiei, în contextul pandemiei de coronavirus.Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri,…

- UDMR propune amanarea alegerilor locale cu șase luni, pana in luna octombrie, considerand ca prioritațile momentului sunt sanatatea populației in contextul pandemiei de coronavirus și salvarea economiei.Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX ca, din…

- Alegerile locale ar urma sa fie organizate in luna septembrie, concomitent cu alegerile parlamentare, care ar deveni astfel alegeri anticipate. Criza epidemiei de coronavirus ar face imposibila desfașurarea campaniei electorale pentru alegeri in luna mai sau iunie, mai ales ca autoritațile…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la Romania TV, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus".Alegerile locale vor avea loc in vara acestuia an, cel mai probabil in luna iunie. "Vedem o serie de riscuri…