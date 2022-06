Ryanair: Sub 2% din zborurile companiei au fost afectate de grevă în weekend Sindicatele personalului navigant al Ryanair din Belgia, Spania, Portugalia, Franta si Italia au anuntat greve in weekend, iar echipajele din Spania vor face din nou greva pe 30 iunie si 1-2 iulie. ”Mai putin de 2% din cele 9.000 de zboruri ale Ryanair care au operat in acest weekend (24/25/26 iunie) au fost afectate de greve minore si slab sprijinite ale echipajelor”, a spus Ryanair intr-un comunicat. Sindicatele au declarat ca operatorul aerian irlandez nu respecta legislatiile locale ale muncii, care acopera aspecte precum salariul minim, si au indemnat conducerea sa imbunatateasca conditiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

