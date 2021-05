Ryanair lansează o nouă rută, Sibiu - Billund, în luna noiembrie 2021 Ryanair va opera de doua ori pe saptamana o noua ruta, Sibiu - Billund (Danemarca), incepand din luna noiembrie 2021, in cadrul Orarului de iarna, a anuntat vineri compania aeriana. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, turistii romani pot rezerva deja o vacanta binemeritata - pana in martie 2022 - la tarife chiar mai mici. Pentru a marca acest eveniment, Ryanair anunta tarife incepand de la doar 99 de lei pentru calatorii efectuate pana la finele lunii martie 2022, care trebuie sa fie rezervate pana duminica (9 mai) la miezul noptii pe site-ul Ryanair.com. "Pe masura ce programul de vaccinare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

