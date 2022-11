In iunie 2022, RWA Romania a achiziționat, in zona de sud-est a țarii, o baza de depozitare de cereale, cu tradiție in economia locala: Chirnogeni, Constanța. Pe aceasta cale, RWA iși atinge obiectivul strategic al acestui an, de a deschiderea un nou punct de depozitare a cerealelor , dar și prin organizarea unui nou hub logistic pentru distribuția de inputuri agricole in zona DE CE CHIRNOGENI? Baza a devenit operaționala in mai puțin de o luna de la achiziție, in plina campanie de recoltare, acționand ca punct de colectare rapida de cereale pentru export. Timpul de așteptare pentru descarcare…