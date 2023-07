Rutina ideală de îngrijire a pielii vara Cand ne gandim la vara, pe masura ce incepem sa renunțam la straturile de haine și incalțaminte, ne dam seama imediat ca ne concentram atenția pe doua produse cosmetice corporale: anticelulitice și de protecție solara. Cu toate acestea, inainte, este important sa verificam starea pielii noastre. „In timpul verii, avem tendința de a acorda prioritate protecției solare fara sa ne dam seama ca aplicarea produselor de hidratare corporala este deosebit de importanta in aceasta perioada a anului”, spune Dr. Natalia Jimenez. Potrivit mediculului, atunci cand mergem la piscina și plaja, este normal ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

