Rutina de îngrijire a părului: ce este, tipuri de tratament și produse Rutina de ingrijire a parului este o compusa din tratamente care se pot realiza inainte sau dupa spalarea parului și anume: hidratare, nutriție și reconstrucție. Fiecare are un obiectiv și a ințelege de ce are nevoie parul tau este foarte important pentru a alege procedura ideala pentru nevoile tale. Parul deteriorat chimic merita o atenție deosebita și are nevoie de o rutina de ingrijire mai riguroasa, cu produse pentru par care trateaza și fortifica, pana cand sanatatea parului este restabilita. Par uscat, deteriorat, poros, drept, ondulat, sau creț, toate tipurile de par au nevoie de o masca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

