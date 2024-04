Stiri pe aceeasi tema

- Inca un pas pentru deschiderea noului punct de trecere a frontierei de la Beba Veche (Romania) – Kubekhaza (Ungaria). Proiectul a fost publicat in consultare publica de ministerul Transporturilor.

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunța amenajarea unei noi strazi pe malul raului Suceava care va face legatura intre cartierul Ițcani și cartierul Burdujeni și va contribui la fluzidizarea traficului rutier in oraș. ”Anunț in premiera o noua strada in municipiul Suceava, o…

- Președintele Autoritații Vamale Romane Marcel Mutescu și Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova Igor Talmazan, s-au intalnit pentru a discuta modalitați concrete de consolidare a cooperarii operative pentru fluidizarea traficului frontalier de marfuri și pasageri și securizarii frontierei…

- Este o realitate tot mai pregnanta aceea ca, mai ales la orele de varf, de intrare și ieșire de la cursuri ale celor mici, in zona instituțiilor de invațamant se creeaza mari ambuteiaje. Practic, infrastructura rutiera a devenit neincapatoare pentru numarul tot mai mare de parinți care iși aduc copiii…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca in urma discuțiilor cu consilierii locali s-a stabilit ca in acest an sa fie asfaltate 12 strazi de pamant cele mai multe din Burdujeni sat. Este vorba de Dobrila Eugen, Ștefan Luchian, Lev Tolstoi, Eternitații, Nicolae Grigorescu, Decebal, Epaminonda…

- Sedinta extraordinara a CJ Constanta este programata joi, 8 februarie, de la ora 10:00, in Sala "Remus Opreanu", cu prezenta fizica, iar printre proiectele de hotarare se afla si proiectul nr. 20 01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 al Teatrului pentru Copii…

- Joi, 8 februarie 2024, de la ora 10:00, consilierii judeteni sunt convocati in sedinta extraordinara, in Sala "Remus Opreanu". Sedinta se va desfasura in format fizic. Consilierii au mai multe proiecte pe masa, unul dintre ele fiind Proiect de Hotarare nr. 18 01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de…