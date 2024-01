Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Alec Baldwin a fost din nou pus sub acuzare de omor prin imprudenta pentru impuscarea fatala a directoarei de imagine Halyna Hutchins pe platoul de filmare al lungmetrajului „Rust” in 2021, a anuntat vineri procuroarea responsabila cu ancheta, relateaza AFP.

- O doctorita a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, dupa ce ar fi primit mita de la peste 280 de pacienti sau de la membri ai familiilor acestora, au anuntat reprezentantii Parchetului. Potrivit sursei citate, aceasta – care este specialist oncolog – a fost…

- Șoferul celeilalte mașini implicate a declarat ca are impresia ca Huidu se exprima greu.„Un accident. S-a acroșat o mașina de alta mașina. Am vrut sa vin ca sa nu aiba cineva impresia ca ma ascund de ceva. Sunt vinovat, am trei puncte de penalizare și 200 de lei amenda”, le-a declarat Șerban Huidu jurnaliștilor…

- Sindicatul Europol anunța ca studenții de la Academia de Poliție au avut din nou probleme digestive din cauza mancarii primite la cantina. Este a treia zi in care echipajele medicale de urgența sunt solicitate la Academia de Poliție. ”Mai mulți studenți au acuzat dureri de stomac, varsaturi și deshidratare.…

- Omul de afaceri Mohammad Murad și Sorin Constantinescu s-au inscris in AUR, a declarat marți, 14 noiembrie, președintele formațiunii, George Simion, pentru Libertatea.Cei doi au participat la conferinta de presa saptamanala a partidului, ținuta la Parlament.Știre in curs de actualizare

- Viceprimarul Sectorului 6, Alexandru Gadiuta, a scris marti pe Facebook ca a fost exclus din USR cu trei saptamani inainte de alegerile interne. El precizeaza ca „30 de minute de audieri l-au tocat despre nunta pe care a facut-o anul trecut si ca l-au acuzat ca a facut nunta prea tarziu fata de cununia…

- Judecatoria Beiuș a hotarat, luni, sa prelungeasca masura arestarii preventive luate in cazul omului de afaceri italian Antonio Faccin, de 61 de ani, acuzat de ar fi violat un baiat de 12 ani.

- Acuzat recent ca ar fi fost șantajat de reprezentanții industriei jocurilor de noroc sa nu scoata salile de jocuri in afara localitatilor, Marcel Ciolacu infirma. Premierul susține ca proiectul de lege nu este blocat. ”E discutat de aleși si cu siguranța va trece de votul Parlamentului” . Pacanelele…