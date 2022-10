Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu, președintele partidului Alianța pentru Patrie, a fost prezent, vineri, 7 octombrie a.c.,in municipiul Pitești,acolo unde a participat alaturi de deputatul Francis Toba, Constantin Udrea – vicepreședinte APP și Oana Leonte, președintele APP Tineret la conferința de presa susținuta…

- Viitorii marinari, studenții Academiei Navale “Mircea cel Batran”, au participat la festivitatea de deschidere a noului an universitar, organizata luni, 3 octombrie, pe platoul mare din incinta instituției de invațamant.

- La Hulubești, un teren de sport multifuncțional, este gata, pentru practicarea activitaților sportive atat de catre copiii și tinerii din institutiile scolare din comuna, cat și de intreaga comunitate. Președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, a participat, alaturi de reprezentanții…

- Peste 350 de polițiști suceveni au fost implicați in activitațile cu caracter oficial dedicate debutului noului an școlar. La toate unitațile de invațamant a fost prezent cate un polițist care a prezentat mesajul instituțional si a promovat recomandari cu caracter preventiv. Și mai ...

- La fel ca in fiecare an, conducatorii administratiei din Timis nu au ratat ocazia de a participa la deschiderea anului școlar. Unii au mers chiar daca au spus ca nu au vrut, alții nu au uitat sa vorbeasca ”politic” in postarile lor, important e ca noul an școlar a inceput cu bine Subprefectul de Timiș,…

- Comunitatea din Dudeștii Vechi, centrul spiritual al bulgarilor din Romania, a sarbatorit luni debutul noului an școlar alaturi mai multe personalitați. In comuna timișeana s-a aflat ambasadorul Bulgariei la București și inspectorul general Aura Danielescu. Debutul anului școlar 2022-2023 la Liceul…

- Cinemateca TIFF anunța o proiecție speciala la București a hipnotizantului Moonage Daydream, un film care exploreaza geniul creativ al lui David Bowie cum nici o alta producție nu a facut-o pana acum. O odisee cinematografica aflata la granița dintre documentar și imaginație, Moonage Daydream este regizat…

- Festivalul Internațional de Film și Televiziune SIMFEST a adus pe marele ecran al Cinematografului ARTA filmul „Campioana". Proiecția s-a desfașurat in prezența Izabelei Bostan, care joaca rolul principal in filmul regizat Elisabeta Bostan. „Campioana" este unul dintre cele mai importante filme din…