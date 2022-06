Rusoaicele care se revoltă. Reportaj din Lisabona de la concertul Pussy Riot împotriva lui Putin și a războiului Cunoscuta pentru protestele fața de sistem din ultimii zece ani, trupa feminista Pussy Riot se afla in turneu in Europa cu spectacolul „Pussy Riot”. Editorul Libertatea Iulia Roșu a vorbit cu doua dintre membrele trupei care au reușit sa fuga din Rusia, dupa ce autoritațile ruse le-au condamnat din nou pentru activismul lor politic. Ce uraște Putin? Femei despuiate care se tavalesc pe jos, țipa de pe boxe, se revolta. Vorbesc tare despre nedreptați, despre regimul opresiv, complicitatea bisericii și abuzurile poliției. Putin uraște libertatea și decadența Occidentului. Putin uraște Pussy Riot… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

