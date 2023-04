Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in ziua in care a implinit 16 ani, rusoaica Mirra Andreeva (194 WTA) a invins-o pe Magda Linette (31 de ani, 19 WTA), scor 6-3, 6-3, și s-a calificat in „optimile” turneului de 1.000 de puncte de la Madrid. Mirra Andreeva este numele aflat pe buzele tuturor fanilor tenisului. Rusoaica a primit…

- Autoritațile ucrainene iau in calcul sa-si amane pana catre vara contraofensiva pentru eliberarea teritoriilor sale ocupate de Rusia, pentru a fi sigure ca aceasta operatiune este suta la suta pregatita, a dezvaluit șeful guvernului de la Kiev. In paralel, directorul CIA a avertizat ca Vladimir Putin…

- Aryna Sabalenka a afirmat luna trecuta ca iși dorește „sa fie pace in toata lumea” și a spus jucatoarele din Rusia și Belarus nu au nicio vina pentru razboiul din Ucraina, iar declarațiile campioanei de la Australian Open au fost comentate de președintele Aleksandr Lukașenko.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, consultari politice bilaterale cu ministrul Afacerilor Externe lituanian, Gabrielius Landsbergis, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza la Vilnius, obiectivul principal al discutiilor fiind acela de identifica noi modalitati de…

- Potrivit sursei citate, vor fi abordate teme prioritare pe agenda bilaterala, regionala, europeana si de securitate.Consultarile vor permite identificarea de noi oportunitati pentru aprofundarea agendei bilaterale, inclusiv din perspectiva sectoriala, in aplicarea deciziilor vizitei la Bucuresti din…

- Vladimir Putin a anuntat o modernizare a armatei ruse in discursul anual despre starea natiunii, pe care l-a rostit marti in fata camerelor reunite ale parlamentului federal cu trei zile inaintea marcarii unui an de cand a declansat invazia in Ucraina, relateaza Dpa și Agerpres . ”Nivelul de echipare…

- Fostul patinator Roman Kostomarov (46 de ani) continua sa aiba mari probleme de sanatate. Acum, medicii i-au amputat și mainile, dupa amputarea picioarelor. Roman Kostomarov e maestru emerit al sportului in Rusia și a reușit cele mai importante rezultate in proba de dans alaturi Tatiana Navka, sotia…

- Turismul strain in Rusia a scazut in 2022 la sub 4% din nivelurile de dinaintea pandemiei, in conditiile in care tara s-a confruntat cu o condamnare internationala pentru invazia sa in Ucraina, a declarat Asociatia operatorilor de turism din Rusia (ATOR).