- Ministerul Apararii Naționale anunța intr-un comunicat o nava militara rusa care se afla in apele internaționale ale Marii Negre, la limita de nord a Zonei Economice Exclusive a Romaniei (in afara acestei zone), deviaza sau oprește toate navele comerciale care merg spre Ucraina.

- Tabara militara amplasata in apropiere de județul Suceava, la marginea unei paduri de pe raza comunei Suharau, din Botoșani, nu este de americani și nu are legatura cu situația tensionata din Ucraina, afirma Ministerul Apararii Naționale, care a emis un comunicat in aceasta privința."O ...

- Au aparut noi imagini comerciale luate din satelit care arata prezenta masiva a fortelor militare ale Rusiei in apropierea Ucrainei, pe masura ce temerile privind o invazie iminenta cresc. Pe acest fundal, in speranta ca vor impiedica o invazie rusa in Ucraina, cateva state europene au decis sa trimita…