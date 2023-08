Rușii ucid în regiunea Harkov: fac eforturi să o recucerească profitând de dificultăţile contraofensivei ucrainene Fortele ruse au afirmat luni ca au impins linia frontului inapoi cu trei kilometri in regiunea nord-estica Harkov, pe care au continuat sa o bombardeze cu pretul unor victime in randul civililor, in timp ce un ministru de la Kiev a declarat ca Kremlinul incearca sa recupereze regiunea la aproape un an dupa ce a fost eliberata de fortele ucrainene. Moscova vrea sa profite in acest fel de dificultatile contraofensivei ucrainene in est si sud, relateaza The Guardian, citat de news.ro. In ultimele atacuri asupra regiunii de frontiera, inclusiv bombardarea satelor din apropierea orasului Kupiansk,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

