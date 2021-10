Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al presedintelui Federatiei Ruse, Dmitri Peskov, sustine ca nu este adevarat ca Moscova ar fi impus Chisinaului anumite conditii politice in ceea ce priveste livrarile de gaze naturale catre Republica Moldova.

- Prestigioasa publicație britanica Financial Times publica un articol dedicat crizei gazelor din Republica Moldova in care dezvaluie ca Rusia prin Gazprom a cerut R. Moldova sa renunțe la Acordul de Liber Schimb și Aprofundat cu UE și implementarea pachetului energetic 3 in schimbul unui contract avantajos…

- Intreprinderea de stat moldoveneasca Energocom a anunțat o serie de licitații pentru achiziționarea de gaze naturale furnizate de la granița cu Ucraina (Alekseevka) sau Romania (Ungheni), informeaza Interfax. "Achiziția de gaze naturale pentru Republica Moldova se realizeaza datorita unei…

- Ministrul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, reprezentantul Chisinaului in negocierile cu Gazprom, a anuntat luni, 25 octombrie, ca pleaca intr-o noua vizita in Federatia Rusa pentru a continua discutiile pe subiectul furnizarii gazelor naturale catre Republica Moldova.

- Discutiile dintre Republica Moldova si Rusia raman divergente asupra pretului si altor detalii ale unui nou acord de livrare a gazelor, a declarat prim-ministrul Natalia Gavrilita vineri, dupa expirarea fostului lor pact ce a determinat Chisinaul sa declare "stare de urgenta energetica", relateaza…

- Republica Moldova se confrunta cu o penurie de gaze naturale dupa ce contractul cu „Gazprom” a expirat, iar tarifele cerute de compania rusa depașesc posibilitațile Chișinaului. In paralel, liderii de la Kremlin le cer imperativ omologilor moldoveni sa vina la negocieri la Moscova, transmite…

- Președintele Vladimir Putin a respins, in cadrul unei conferințe desfașurata la Moscova, acuzațiile ca Rusia ar crește intenționat prețurile gazelor in Europa pentru o posibila manipulare a pieței. Putin a vorbit la o conferința a energiei și a respins acuzațiile cum ca mișcarile Rusiei ar fi ”motivate…

- Compania „Gazprom” a devenit din nou lider la capitolul acumulari de capital pe piața din Federația Rusa, scrie Interfax. Sursa scrie ca in ultimele zile de vinzari pe bursa de la Moscova, volumul de capital insuma o valoare de 8,64 trilioane de ruble, astfel devenind lider in Rusia la capitolul sus-menționat,…