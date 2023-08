Rușii și nord-coreenii plănuiesc ceva, susțin spionii americani Rusia si Coreea de Nord ”avanseaza” in negocierea unui eventual acord privind furnizarea de munitie a diverse sisteme de armament, inclusiv artilerie, intr-o incercare disperata a Kremlinului de a obtine material in invazia esuata a Ucrainei, potrivit unor informatii clasificate dezvaluite recent de spionajul american, relateaza CNN. Administratia Biden anunta miercuri ca este in continuare ingrijorata de faptul ca cele doua tari paria poarta negocieri cu privire la armament, in contextul in care o noua delegatie rusa a efectuat o vizita la Phenian in urma unei vizite, in iulie, a ministrului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

