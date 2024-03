Anne Hidalgo, primarul Parisului, a declarat in timpul unei vizite la Kiev ca „sportivii” ruși și bieloruși nu sunt „bineveniți” la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, intr-un videoclip publicat sambata. „Vreau sa spun sportivilor ruși și (sportivilor) bieloruși ca nu sunt bineveniți la Paris și sa le spun sportivilor ucraineni și intregului popor ucrainean ca ii susținem foarte activ, foarte puternic”, a declarat primarul PS de Paris, intr-un videoclip publicat de canalul de YouTube ucrainean United news. In timpul acestei vizite in Ucraina, primarul Parisului a vizitat in special centrul de…