Aproximativ un sfert din trupele ruse utilizate in invazia Ucrainei sunt ”practic inoperabile”, in urma unor pierderi grele, precum si din cauza logisticii si intretinerii slabe, potrivit unui oficial european, citat de CNN. Rusia a organizat aproximativ 120 de grupuri tactice de batalion (BTG) in jurul Ucrainei inainte de invazie, a informat CNN la acea vreme. Dupa sase saptamani de razboi, aproximativ 29 dintre acestea sunt acum scoase din functiune, a mai spus oficialul european. Fortele ruse au incercat sa combine unele dintre partile ramase ale grupurilor tactice de batalion in unitati de…