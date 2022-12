Stiri pe aceeasi tema

- Se dau lupte grele in jurul orașului Bahmut, din estul regiunii Donețk, potrivit informațiilor transmise de autoritațile ucrainene. De asemenea, civilii continua sa paraseasca orașul ucrainean Herson, recent eliberat, pe fondul bombardarii persistente a zonelor rezidențiale de catre forțele ruse staționate…

- Generalul Mark Milley, șeful statului major general al SUA, a vorbit, miercuri, despre șansele ca Ucraina sa iși recupereze prin lupta toate teritoriile anexate de Rusia, informeaza BBC . „Probabilitatea unei victorii militare ucrainene – definita cu eliminarea rușilor din toata Ucraina incluzand și…

- Trupele ruse, care au ocupat o parte din regiunea Herson recent recucerita de armata ucraineana, au comis „aceleasi atrocitati” ca si in alte parti din Ucraina pe care le-au ocupat, a declarat duminica seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. „S-au gasit cadavrele celor ucisi:…

- Autoritațile ruse de ocupație au ordonat evacuari in zona Nova Kahovka de pe malul estic al raului Nipru din regiunea Herson, trimițand personalul administrativ și locuitorii de aici intr-un oraș din Rusia, informeaza CNN . „Administrația din Kahovka, din regiunea Herson, se muta intr-un loc sigur impreuna…

- Intreaga regiune Nikolaev, cu excepția unei mici zone, a fost eliberata de armata ucraineana, dupa aproape opt luni de ocupație rusa. Regiunea este in sudul țarii, are deschidere la Marea Neagra și se afla intre Odesa și Herson. Șeful REgiunii Nikolaev, Vitaly Kim, a declarat ca aproape intregul teritoriul…

- Trupele ruse au jefuit Herson inainte de o probabila retragere din orașul din sud-estul Ucrainei. Obiectele furate variaza de la expoziții de arta și culturale pana la ambulanțe și tractoare. Rușii cauta rezidenți din regiunea Herson care refuza sa fie evacuați.

- Președintele rus Vladimir Putin a aprobat evacuarea civililor din anumite parți ale regiunii Herson, din sudul Ucrainei, cel mai recent semn al retragerii Rusiei intr-una dintre cele mai aprig disputate zone din Ucraina, relateaza Reuters.

- Trupele ruse au trecut in defensiva pe mare parte a frontului din Ucraina, in timp ce armata ucraineana mentinea duminica presiunea in sud cu obiectivul de a recuceri orasul Herson, singura capitala regionala ucraineana capturata de Rusia de la inceputul campaniei sale militare impotriva Ucrainei,…