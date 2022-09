Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Moscovei și al intregii Rusii, Kirill, ii indeamna pe ruși sa se roage pentru președintele Vladimir Putin. De asemenea, el a indemnat populația sa se roage pentru toți liderii militari și pentru cei care se afla "la putere", pentru ca Domnul sa ii protejeze de greșeli și sa ii fereasca…

- Vladimir Putin a asistat, astazi, la exerciții militare de amploare desfașurate de mai multe state pe teritoriul Rusiei, anunța purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP.

- La mai bine de jumatate de an de cand a lansat invazia in Ucraina, Rusia are probleme cu recrutarea, apeland la voluntari pe care ii cauta chiar si in inchisori, iar de cele mai multe ori noii recruti sunt „batrani si prost pregatiti", a declarat luni un inalt oficial al Pentagonului, potrivit AFP,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat joi un decret pentru a creste efectivele fortelor armate ale Rusiei de la 1,9 milioane la 2,04 milioane, in contextul in care razboiul din Ucraina intra in a saptea luna.

- O camera de luat vederi plasata la un punct de control de la centrala nucleara din Cernobil a surprins ocuparea acesteia de catre fortele armate rusesti, oferind una dintre rarele inregistrari video ale actiunilor armatei ruse in primele zile ale razboiului, relateaza Meduza. Inregistrarea video obtinuta…

- Rusia a continuat sambata bombardamentele in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Zaporojie. Au fost semnalate atacuri cu rachete in Harkov, Sumi și Cernihiv. De cealalta parte, forțele de la Kiev au distrus un pod feroviar și unul rutier peste raul Nipru, iar rușii au acum probleme cu aprovizionarea,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat liderilor occidentali sa-și inchida țarile pentru cetațenii ruși, ca pedeapsa pentru decizia presedintelui Vladimir Putin de a trimite trupe in Ucraina. Intr-un interviu pentru cotidianul american Washington Post, Zelenski a argumentat ca rusii ar…

- Presedintele rus Vladimir Putin il va primi pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan pe 5 august la Soci, cei doi urmand sa poarte discutii inclusiv despre cooperarea militara, a anuntat Kremlinul, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…