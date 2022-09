Stiri pe aceeasi tema

- „La cateva minute dupa ce Vladimir Putin a anunțat ca a semnat un decret privind mobilizarea partiala, toate biletele directe pentru 21 septembrie catre Istanbul și Erevan au fost epuizate.Ca reacție, susține contul de Twitter WhereisRussiaToday, „companiile aeriene rusești au incetat sa mai vanda…

- Anunțul lui Vladimir Putin despre „mobilizarea parțiala” ii face pe ruși foarte nervoși. Cererea pentru cumpararea de bilete de avion pentru a parasi țara a explodat. Mulți dintre barbații din Rusia s-au grabit sa cumpere bilete catre Erevan, Tbilisi și I

- Fraza cu cea mai mare creștere in cautarile rușilor, marți, a fost „cum sa pleci din Rusia”, conform datelor furnizate de Google Trends. In plus, o publicație ruseasca a anunțat ca la cateva minute dupa discursul lui Vladimir Putin, au fost cumparate toate biletele de avion de astazi dinspre Moscova…

- "Cum sa scapi de mobilizare", este cea mai cautata fraza de pe internet din Rusia, inregistrata de Google Trends in aceasta dimineața, la scurt timp dupa anunțul președintelui Vladimir Putin privind mobilizarea parțiala. In plus, mulți rușii au cumparat d

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie. Decretul prevede masuri suplimentare pentru indeplinirea ordinului de aparare a statului. Recruții vor fi obligați sa urmeze o pregatire militara. STIRIPESURSE.RO…

- Confruntat cu o contraofensiva fara precedent in Ucraina și cu tot mai mulți contestatari in Rusia, președintele Vladimir Putin recurge la o masura pe care, initial, a dorit sa o evite, fiind extreme de nepopulara in randul concentațenilor sai. Liderul de

- Vladimir Putin a anunțat MOBILIZAREA PARȚIALA in Rusia: Cand va lua efect decizia Vladimir Putin a anunțat MOBILIZAREA PARȚIALA in Rusia: Cand va lua efect decizia Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie.…