Rușii de la Gazprom anunță dividende record: Acționarilor li se vor distribui 20 de miliarde de dolari Gigantul rus al gazelor Gazprom a anunțat joi ca boardul sau recomanda un dividend de 52,53 ruble pe acțiune pentru rezultatele sale din 2021, in creștere de la 12,55 ruble pentru de anul precedent.

Banca rusa Sberbank a declarat marti ca a efectuat o plata in ruble a cuponului pentru euroobligatiuni subordonate denominate in dolari, la cursul de schimb al bancii centrale, transmite Reuters.

Gigantul rus al gazelor naturale Gazprom anunta joi ca inceteaza sa mai foloseasca un gazoduct-cheie in tranzitul gazelor naturale catre Europa - prin Polonia -, o reactie in urma sanctiunilor impuse de catre Occident Rusiei din cauza ofensivei ruse in Ucraina.

Gigantul rus Gazprom a anunțat ca va utiliza capacitatea onshore a gazoductului Nord Stream 2 pentru nevoile interne ale Rusiei.

Compania rusa Gazprom a prognozat joi o scadere a producției de gaze de aproximativ 4% in acest an, intr-un alt semn al impactului sancțiunilor occidentale impotriva Moscovei, dupa ce gigantul din domeniul petrolului și gazelor a raportat un profit record pentru anul trecut, anunța Reuters preluat

Premierul rus a declarat ca deținerile de criptomonede ale rușilor valoreaza miliarde de dolari, dar guvernul inca nu a adoptat un cadru de reglementare pentru industrie,conform cointelegraph.com.

Bahamas a identificat active de 1,6 miliarde de dolari in sistemul sau financiar legate de entitati rusesti sanctionate de natiunile occidentale, a declarat ministrul de stat din Bahamas pentru afaceri juridice, in Parlament, transmite Reuters, conform news.ro.

Nuclearelectrica va distribui dividende in valoare de aproape 596 milioane de lei iar valoarea dividendului brut pe actiune este de 1,975 lei, potrivit unei informari transmise de companie Bursei de la Bucuresti.

Bancile elvetiene au in conturile lor active rusesti in valoare de pana la 213 de miliarde de dolari, a estimat joi Asociatia bancherilor elvetieni, transmite Reuters.