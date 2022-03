Stiri pe aceeasi tema

- Ar fi „prostesc” sa se creada ca sanctiunile occidentale împotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri, 25 martie, Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 17 martie, ca „marile companii rusești nu mai au de ce sa se teama și ca se pot acum instala „linistite” în peninsula ucraineana anexata Crimeea, scrie Tass cu referire la Zdg.md. „Acum sunt toate condițiile…

- Statele Unite, Marea Britanie si Uniunea Europeana au adoptat sanctiuni economice si financiare fara precedent impotriva Rusiei in urma razboiului declansat de Vladimir Putin in Ucraina, iar sute de companii internationale s-au retras deja din tara cu cea mai mare suprafata din lume.

- Președintele american Joe Biden a reacționat joi, 10 martie, la informațiile potrivit carora prețurile de consum au crescut cu peste 7,9% in ultimele 12 luni, sugerand ca noul raport al indicelui acestor prețuri reprezinta costul pe care americanii il suporta din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat astazi, 5 martie ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei, sunt asemanatoare unei declaratii de razboi. El a aparat invazia Rusiei in Ucraina, afirmand ca Moscova trebuie sa apere vorbitorii rusi din estul Ucrainei, precum si propriile interese.

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a pledat joi pentru impunerea de sanctiuni masive impotriva Rusiei in cazul unui atac militar asupra Ucrainei, exprimand preocupari ca Administratia de la Moscova ar putea ameninta chiar si tari membre NATO, conform publicatiei The Hill.…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson se deplaseaza marti la Kiev, unde va discuta cu presedintele ucrainean despre tensiunile de la granita cu Ucraina, reînnoind totodata apelurile ca Moscova sa se angajeze pe calea diplomatiei, transmite AFP, citat de Agerpres. "Ca prieten si partener democratic,…

- Romania ar urma sa se alature statelor care vor impune sancțiuni economice Rusiei, in calitate de stat membru al UE și NATO. Anunțul a fost facut joi seara, de catre ministrul de Externe Bogdan Aurescu. In ultimele luni, liderii politici americani, dar și europeni au amenințat in repetate randuri cu…