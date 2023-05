Rușii cedează teritoriu: Brigada a 3-a de asalt ucraineană a avansat în Bahmut Forțele Terestre ale armatei ucrainene au raportat joi ca Brigada a 3-a de asalt a inaintat la periferia vestica a a Bahmutului, potrivit Ukrainskaia Pravda, reușind astfel un nou succes in contraofensiva contra Rusiei.„A treia unitate de asalt a desfașurat acțiuni ofensive la periferia vestica din Bahmut și a creat un cap de pod pentru o noua contraofensiva. Lațimea benzii de strapungere a fost de 2.000 m, iar adancimea a fost de 700 m”, conform sursei citate. De asemenea, au fost lichidate centrele ocupanților din aceasta direcție și mai mulți soldați ruși au fost capturați. CITESTE SI… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI…

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un interviu ca tara sa are nevoie de mai mult timp pentru a lansa mult asteptata contraofensiva impotriva Rusiei, intrucat armata inca mai are nevoie de o parte din ajutorul occidental promis, relateaza BBC."Cu (ceea ce avem) putem merge…

- Rușii au lansat peste 300 de atacuri in ultimele 24 de ore, in zona Bahmut. S-au intensificat bombardamentele și in Mykolaiv și Herson. In total, au murit cel puțin 3 persoane și 25 au fost ranite.

- O persoana a murit și alte 23 au fost ranite, in urma atacului cu rachete rusești, de noaptea trecuta, asupra orașului Nicolaev, a anunțat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Invadatorul nu inceteaza niciodata sa dovedeasca ca principalul scop al acestui razboi este teroarea și distrugerea…

- Aceasta cifra reprezinta o creștere brusca a numarului de trupe rusești care au sunat pentru a se preda sau a-și preda unitațile armatei ucrainene, a declarat un purtator de cuvant al liniei telefonice directe create in scopul facilitarii predarii soldaților ruși care nu vor sa ia parte la razboi și…

- Drone rusesti au lovit portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra si au provocat daune, au anuntat marți autoritatile locale, potrivit AFP. Intre timp, președintele Volodimir Zelenski susține ca se apropie ziua contraofensivei, iar forțele ucrainene se pregatesc intens in acest sens, cei mai importanti…

- Trupele ucrainene, aflate in defensiva de luni de zile, vor contraataca in curand, deoarece ofensiva Rusiei pare sa se clatine, a declarat un comandant, dar președintele Volodimir Zelenski a avertizat ca, fara o aprovizionare mai rapida cu arme, razboiul ar putea dura ani de zile.Armata ucraineana…

- Daca 300.000 de soldați ruși nu au reușit sa ofere Rusiei un avantaj ofensiv decisiv in Ucraina, este foarte puțin probabil ca angajamentul de forțe suplimentare in viitoarele valuri de mobilizare sa produca un rezultat dramatic diferit in acest an.

- Rusia a acuzat vineri Ucraina ca maseaza trupe in apropierea Transnistriei si a afirmat ca va ''replica'' oricarei ''provocari'' militare ucrainene in aceasta regiune separatista prorusa a Republicii Moldova, transmit agentiile AFP si Reuters.