- Este vorba despre Anatoli Gherașcenko. Acesta se afla in cadrul intituției cand ar fi cazut de la etaj. Oficialul rus a ocupat funcția de rector al institutului in perioada 2007-2015.Incidentul vine dupa o serie de decese ale unor cetațeni ruși de rang inalt raportate ca fiind accidente. Cel mai recent…

- Andrei Kartapolov, presedintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat, a anunțat, miercuri, ca mobilizarile vor fi facute in funcție de populația fiecarei regiuni a Federației Ruse, cei mai mulți urmand a fi chemați sub arme rezerviștii din zona centrala și vestica a țarii, informeaza Interfax.ru.…

- Președintele francez a asigurat insa, joi, ca Parisul va susține pe termen lung Ucraina in razboiul ei cu Rusia, scriu Reuters și RTL. Președintele francez Emmanuel Macron și-a aparat joi politica de menținere a dialogului cu Rusia, afirmand ca Turcia nu ar trebui sa fie singura putere care discuta…

- Tarile occidentale oscileaza intre un razboi hibrid si un conflict armat deschis cu Moscova, considera secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, citat de EFE si Interfax.

- Țarile occidentale oscileaza intre un razboi hibrid si un conflict armat deschis cu Moscova, considera secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, citat de EFE si Interfax, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Tarile occidentale oscileaza intre un razboi hibrid si un conflict armat deschis cu Moscova, considera secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, citat de EFE si Interfax.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Moscova nu a vazut nicio dorinta din partea Ucrainei de a se conforma conditiilor a ceea ce el a descris drept un acord de pace preliminar convenit in martie, relateaza The Guardian. Intr-un dialog televizat cu reporterii dupa vizita in Iran, Putin a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit la Teheran pentru discutii cu liderii iranian si turc, prima vizita a liderului de la Kremlin in afara fostei Uniuni Sovietice de la invadarea Ucrainei de catre Moscova la 24 februarie, a anuntat marti dupa-amiaza agentia de presa Interfax, preluata de Reuters,…