Rușii au pus stăpânire pe Lugansk: convoi umanitar trimis din Rusia Un convoi umanitar al Ministerului Situațiilor de Urgența din Rusia a livrat alimente și necesitați de baza Luganskului, din Ucraina.

Municipalitatea trimite, miercuri, un prim convoi umanitar catre Ucraina, cu medicamente si materiale sanitare solicitate prin intermediul ambasadei acestui stat, a declarat, miercuri, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.

Peste 1.000 de militari ucraineni capturati de fortele ruse in cursul campaniei militare in Ucraina se afla in Rusia, a indicat vineri presedintele Comisiei de ancheta ruse, Aleksandr Bastrikin, potrivit EFE.

Ucraina respinge joi acuzatii ale Moscovei potrivit carora ar fi bombardat sate rusesti de frontiera si acuza, din contra, Rusia de planificarea unor "atacuri teroriste" in regiunea de frontiera, cu scopul de a alimenta "isteria antiucraineana" in Rusia, relateaza AFP.

O noua serie de negocieri intre Rusia și Ucraina va incepe luni. Reprezentanții celor doua țari au decis sa se intalneasca in Turcia. Pana in prezent, discuțiile au avut loc in Belarus.

Un convoi cu ajutoare organizat de Blocul National Sindical (BNS), impreuna cu Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane, a plecat marti din Romania catre Ucraina, se mentioneaza intr-un comunicat remis de organizatia sindicala.

Polonia intentioneaza sa achizitioneze drone MQ-9 Reaper din SUA printr-o procedura speciala, accelerata, si are in vedere si alte achizitii la o data ulterioara, in conditiile cresterii ingrijorarilor de securitate la trei saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters.

Patru persoane ar fi fost ucise - dintre care doua copii - dupa ce o cladire rezidențiala din apropierea orașului Harkov a fost bombardata in timpul nopții de forțele ruse, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența (SES) din Ucraina.

Fortele ucrainene anunta ca duc "lupte crancene" cu trupele rusesti la Nikolaiev, in sud, si Cernigau, in nord, a anuntat statul major ucrainean pe Facebook.