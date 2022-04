Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat revistei Time, presedintele Volodymyr Zelensky povesteste cum au decurs primele ore de razboi pentru el si familia sa. "In dimineata de 24 februarie am fost treziti de zgomotele bombordamentelor rusesti in Kiev. Eu si sotia ne-am dus imediat sa pregatim copiii pentru evacuare…

- In cazul președintele Rusiei, care, in 24 februarie, a ordonat startul unui razboi in Ucraina, au existat in ultima perioada suspiciuni ca s-ar confrunta cu probleme importante de sanatate, iar ultima apariția nu a facut decat sa le intareasca. Americanii de la New York Post au remarcat ca Vladimir…

- SpaceX, compania aerospațiala deținuta de Elon Musk, a blocat luna trecuta un atac electromagnetic rusesc asupra rețelei Starlink, in Ucraina, potrivit unui oficial de la Pentagon. El a precizat ca SpaceX a impiedicat o incercare a Rusiei de a bloca sateliții Starlink, cei care mențin in prezent conexiunea…

- O agenție europeana pentru datorii a adoptat o hotarare prin care RZD, compania rusa de cai ferate, sa fie considerata in incapacitate de plata, acesta fiind primul caz de insolvența in cazul unor imprumuturi ruse de la invadarea Ucrainei, scrie Reuters. Este vorba de obligațiuni de 250 de milioane…

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca numarul victimelor civile va crește, pentru ca atrocitațile de la Bucha au corespondent in multe alte localitați aflate in ultimele saptamani sub controlul invadatorilor

- „Noi, oameni de stiinta si jurnalisti in domeniul stiintific care lucram in Rusia, protestam ferm impotriva invaziei militare in Ucraina lansata de armata rusa” cu o saptamana in urma, afirma ei intr-o scrisoare publicata pe site-ul trv-science.ru.Cei peste 6.900 de semnatari ai mesajului risca pedepse…

- Imaginile arata mașinile care ajung, de la vama, pana in centrul localitații ucrainene Solotvino, unde a și fost facuta filmarea. Oamenii sunt tematori „Ne-am speriat mulți de bombardamentul de la Ivano Frankivsk, unde a fost atacat aeroportul și am decis sa plece mai repede”, ne spune unul dintre refugiați. …

- Ucraina informeaza despre cel putin opt morti, dintre care sapte soldati, si zeci de raniti in urma loviturilor aeriene survenite in primele ore ale invaziei ruse pe teritoriul tarii, informeaza DPA si EFE. In plus, 15 soldati au fost raniti, iar alti 19 sunt dati disparuti. Podul peste raul Inhulet…