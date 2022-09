Rușii au fost încercuiți! Bloggerii militari au confirmat Sursele rusești au indicat ca trupele ucrainene au finalizat probabil incercuirea trupelor rusești din zona Lyman, indica Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW). Un important corespondent militar rus a raportat ca forțele ucrainene au strapuns apararea rusa in jurul Stavky, la 10 km nord de Lyman, și au taiat drumul Torske-Drobysheve, care este ultima ruta de aprovizionare și ieșire pentru elementele rusești care țin linia la vest de Lyman. Corespondentul a calificat situația drept „extrem de dificila” pentru elementele detașamentului BARS-13 și ale Regimentului 752 de pușcași motorizați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Divizia a 4-a de tancuri rusa a Armatei 1 de tancuri de garda a suferit pierderi considerabile in ultimele cateva saptamani in timp ce opera in Kupyansk, care se afla in apropierea raului Oskil, la granița Harkov-Lugansk.

- Fortele ucrainene au trecut raul Oskil, in nord-estul regiunii Harkov, si acum controleaza ambele maluri ale raului, a afirmat, duminica, armata acestei tari, potrivit CNN. "Fortele Armate ale Ucrainei au trecut raul Oskil. De ieri, Ucraina controleaza si malul stang", a anuntat, pe Telegram, Centrul…

- Progresele ucrainene nu se limiteaza la zona Izium; forțele ucrainene ca au capturat sambata Velikiy Burluk, ceea ce ar plasa forțele ucrainene la 15 kilometri de granița cu Rusia.Succesul s-a bazat și pe faptul ca forțele rusești și-au slabit anterior axa Donbasului de nord prin redistribuirea unitaților…

- Contraofensiva armatei ucrainene in regiunea Harkov a dus la prabușirea rapida a liniilor rusești. Totuși, un analist militar spune ca reușita nu a ținut doar de strategia buna a forțelor ucrainene, ci și de lipsurile armatei ruse.

- Regina Elisabeta a II-a a murit, traiasca regele Charles al III-lea! Contraofensiva ucraineana merge bine pe frontul de est. Potrivit analistilor de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), armata ucraineana a recucerit aproximativ 2500 de km patrati in zona Harkov, avansand cu rapiditate spre…

- Contraofensiva din Harkov. Forțele ucrainene au cucerit aproximativ 2.500 de kilometri patrați in cadrul contraofensivei din zona Harkov, pana la data de 9 septembrie, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare, publicata in noaptea de vineri spre sambata. Președintele…

- Surse rusești și ucrainene au raportat marți explozii la un aerodrom și la un nod de aprovizionare rusesc critic in Crimeea, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare, subliniind ca „fac probabil parte dintr-o contraofensiva ucraineana coerenta pentru a recaștiga controlul…

- Rusia a estimat marti ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, intrucat informatiile despre amplasarea trupelor rusești obtinute de SUA prin mijloacele de spionaj militar sunt transmise armatei ucrainene si de asemenea SUA valideaza si coordoneaza atacurile ucrainene asupra…