Armata rusa a anunțat ca intenționeaza sa ocupe regiunile din sudul Ucrainei și sa ajunga in Transnistria. Declarația a fost facuta de catre comandantul-adjunct al trupelor din regiunea Centrala, Rustam Minnekaev, citat de TASS . In cadrul celei de-a doua etape a „operațiunii speciale” desfașurate in Ucraina, armata rusa trebuie sa obțina controlul deplin al regiunii Donbas și asupra regiunilor de sud ale Ucrainei. Acest lucru va permite crearea unui coridor terestru catre Crimeea, dar și ieșire catre Transnistria, unde „de asemenea sunt afectate drepturile populației vorbitoare de rusa”. Declarația…