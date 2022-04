Stiri pe aceeasi tema

- "ABW cere expulzarea de pe teritoriul polonez” a celor 45 de diplomati rusi, anunța intr-un mesaj postat pe Twitter șeful agenției de securitate.„Am primit o nota despre expulzarea a 45 dintre angajații noștri din cauza activitaților care nu sunt conforme cu Convenția de la Viena”, a declarat reprezentantul…

- Rusia și Ucraina au efectuat deja doua schimburi de prizonieri, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Seful Comitetului de ancheta rus, Aleksandr Bastrikin, a dispus marti seara inceperea unei investigatii cu privire la profanarea unor morminte ale soldatilor sovietici din cimitirul comunei Motca, din judetul Iasi, a informat agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Agerpres.„A.I. (Aleksandr Ivanovici)…

- Ministrul uzbec de externe, Abdulaziz Kamilov, a declarat ca Uzbekistanul a recunoscut „independența, suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei” și nu recunoaște Republicile Populare Lugansk și Donețk, declarate independente de catre Duma de stat a Rusiei, potrivit The Diplomat. Ministrul…

- Ministerul de Externe al Rusiei a transmis in a 14-a zi de razboi ca Moscova iși va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ca ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, informeaza Reuters . Rusia spera sa realizeze progrese mai semnificative in cursul viitoarei…

- Rusia a trimis o nota Ministerului de Externe al Romaniei privind incalcari ale drepturilor cetatenilor rusi in Romania, MAE roman promitand ca va lua masuri daca va fi posibil, a declarat astazi ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, intr-o interv

- Rusia a trimis o nota Ministerului de Externe al Romaniei privind incalcari ale drepturilor cetatenilor rusi in Romania, MAE roman promitand ca va lua masuri daca va fi posibil, a declarat miercuri ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, intr-o interventie la postul Rossia-24, potrivit TASS.…

- China a refuzat joi sa numeasca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina drept ”invazie” și a facut apel la toate parțile implicate sa se abțina de la acțiuni extreme, deși și-a sfatuit cetațenii care se afla in zona sa stea in case și sa dea dovada de precauție, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant…