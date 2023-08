Rusia va lansa o sondă spaţială către Lună, prima după 1976 Vineri, 11 august, Rusia va lansa prima sa sonda selenara dupa anul 1976, a anuntat agentia spatiala rusa Roscosmos, transmite AFP, preluata de Agerpres. Lansarea sondei Luna-25 va avea loc „la 11 august, la 2:10:57 ora Moscovei” (23:10:57 GMT, joi), a anuntat Roscosmos intr-un comunicat, in contextul in care misiunile de aselenizare ale puterilor mondiale precum Statele Unite si China se inmultesc. Roscosmos a indicat ca o racheta Soiuz a fost „pregatita” la cosmodromul Vostotchny din Orientul Indepartat pentru lansarea sondei Luna-25, care va aseleniza langa Polul Sud al Lunii, „pe teren dificil”.Rezidentii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

