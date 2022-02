Stiri pe aceeasi tema

- Posibilele sanctiuni occidentale impotriva bancilor rusesti vor conduce la o crestere a volatilitatii pe piata, dar Rusia va fi capabila sa faca fata restrictiilor gratie rezervelor sale valutare abundente, a declarat miercuri ministrul rus al Finantelor, Anton Siluanov, informeaza Reuters.

- Ministrii de Finante din cadrul G7 au dat asigurari luni ca sunt pregatiti sa impuna, „intr-un termen foarte scurt”, sanctiuni economice si financiare cu „consecinte masive si imediate economiei ruse”, in cazul unei agresiuni militare a Rusiei impotriva Ucrainei, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Presedintele SUA Joe Biden avertizeaza Rusia cu privire la ”sanctiuni economice semnificative” in cazul invadarii Ucrainei si afirma ca se vede sanctionandu-l pe presedintele rus Vladimir Putin. El a reluat afirmatiile privind desfasurarea de trupe in Polonia si Romaniain termenii Articolului 5 din…

- Statele Unite sunt pregatite ca, in cazul unui atac al armatei ruse in Ucraina, sa interzica exportul de tehnologie catre Rusia, a anuntat marti un oficial de rang inalt de la Casa Alba, relateaza AFP.

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul de gaz catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA. 39; 39;Rusia si a indeplinit impecabil obligatiile din tratat in cele mai dificile momente de confruntare intre Est…

- Ministrul suedez al Apararii, Peter Hultqvist, a declarat vineri ca nu poate fi exclus un atac armat asupra tarii sale, relateaza DPA. El a afirmat pentru Deutsche Welle ca vrea sa transmita clar faptul ca Suedia este pregatita sa se apere, scrie agerpres.ro."Suedia este pregatita sa…

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Rusia se va confrunta cu „sanctiuni severe, in special economice” in cazul unei escaladari militare in Ucraina, in cadrul summitului virtual de marti intre cei doi sefi de stat, a indicat Casa Alba intr-un comunicat, citat…