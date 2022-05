Rusia va fabrica Dusterul de la Renault sub brandurile Lada și Moskvich Producatorul auto francez Renault a incheiat vanzarea activelor sale din Rusia catre Moscova, unde se vor fabrica automobilele Duster cu logo-ul Lada și va reinvia marca Moskvich. Acordul prevede opțiunea de rascumparare in termen de 6 ani. Renault Russia și-a vandut activele catre orașul Moscova, dar și participatia de 67,69% din actiunile constructorului auto rus […] The post Rusia va fabrica Dusterul de la Renault sub brandurile Lada și Moskvich appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

