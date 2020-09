Rusia va continua propriile verificari referitor la ceea ce s-a intamplat cu liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca Moscovei nu ii place presiunea exercitata asupra ei in acest caz, potrivit Reuters. In conferinta sa de presa cotidiana, Peskov a declarat ca Rusia ar putea trimite cereri suplimentare de informatii in Germania, unde a fost transferat Navalnii pentru tratament de la un spital din Omsk (Siberia), dupa ce i se facuse rau in timpul unui zbor din orasul siberian Tomsk la Moscova. Potrivit sustinatorilor…