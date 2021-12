Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de vizitatori specialisti si public larg au participat la Indagra 2021, intre 27 si 31 octombrie, eveniment organizat de Romexpo impreuna cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Potrivit unui comunicat de presa al CCIR, peste 130 de companii din 12 tari si-au prezentat tehnologiile…

- S-a stins din viața pictorița Valentina Rusu-Ciobanu, în vârsta 101 ani. Valentina Rusu-Ciobanu s-a nascut la 28 octombrie 1920 în Chișinau. În anii 1938-1940 studiaza la Școala de Arte din Chișinau, ulterior - la…

- Secretarul american pentru securitate interna, Alejandro Mayorkas, a spus ca Statele Unite iau in considerare includerea a patru tari in programul Visa Waiver ce permite cetatenilor sa mearga in America fara viza pentru 90 de zile, scrie Reuters. „Avem patru candidati: Israel, Cipru, Bulgaria…

- Iulian Iancu: este fara precedent sa se extraga din depozit in septembrie, cand in aceasta luna inca se injecta gaz in depozite. Se anunța un real pericol pentru lunile ianuarie-februarie 2022 Mihai Soare Este a treia zi la rand, azi, 30 septembrie, cand se scot gaze din depozitele subterane ale Romaniei.…

- RAISing Awareness and improving working methods of the actors involved in the fight against fraud through intra-Community acquisitions affecting the EU budget/ Cresterea constientizarii si imbunatatirea metodelor de lucru ale actorilor implicati in lupta impotriva fraudei cu achizitii intracomunitare…

- Doua medalii de bronz și un loc 5: acesta este bilanțul SCM Bacau la ediția din 2021 a competiției internaționale de judo Cupa Temerarul derulata weekendul trecut, la Sibiu. Aliniind la start 720 de sportivi de la 77 de cluburi provenind din Romania, Bosnia, Grecia, Moldova, Ucraina, Bulgaria și Ungaria.…

- Trei ofițeri „Fulger” s-au clasat pe locurile de frunte la Cupa Internaționala Sibiu la Judo, care s-a desfașurat in perioada 25-26 septembrie, in Romania. La competiție au participat sportivi din Romania, Georgia, Azerbaijan, Bosnia și Herțegovina, Grecia, Ungaria, Italia, Bulgaria, Belgia, Polonia…

- Țara noastra a fost reprezentata la reuniunea internaționala organizata in proiectul „European Dignity” la Haskovo (Bulgaria) de Asociația Eu-Onești, cu o delegație condusa de prof. Gabriel Fornica-Livada de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”. Forumul Cetațenilor „Peers of Transition” (Colegi…