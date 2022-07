Rusia va bloca vânzarea filialelor din ţară ale băncilor străine, potrivit ministrului de Finanţe ”Am discutat despre acest lucru la subcomisia noastra, ca nu vom acorda acum, pana cand situatia nu se va imbunatati, permisiunea de vanzare a filialelor bancilor straine si a activelor acestora in Rusia”, a declarat Moiseev la sfarsitul saptamanii trecute. Banca centrala a Rusiei rezista apelurilor interne de a prelua conducerea afacerilor locale ale bancilot straine, au declarat pentru Reuters doua surse cu cunostinte directe despre acest subiect, ingrijorate partial ca acest lucru ar putea determina deponentii sa retraga fonduri. Moiseev nu a exclus ca Ministerul de Finante sa sustina ideea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicarea ramane ”esentiala” in relatiile dintre Moscova si Washington, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe fondul tensiunilor legate de razboiul continuu al Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters . Intrebat despre starea relatiilor dintre SUA si Rusia, Peskov…

- Rusia a amenintat joi ca atacurile cibernetice asupra infrastructrurii Moscovei risca sa duca la „o confruntare militara” cu Occidentul. Ministerul rus de Externe a precizat, intr-un comunicat, ca SUA si Ucraina sunt responsabile de comiterea unor atacuri cibernetice care au atacat infrastructura critica…

- Banca Centrala Europeana spera ca institutiile financiare din zona euro isi vor vinde curand activele lor din Rusia, a afirmat Andrea Enria, presedintele Consiliului de supervizare bancara din cadrul BCE, in conditiile in care Moscova se afla aproape de a intra in incapacitate de plata, transmite Reuters.…

- Finanțatorul miliardar George Soros a declarat marți ca invazia Rusiei in Ucraina ar putea fi inceputul celui de-al treilea razboi mondial, astfel ca cea mai buna cale de a pastra civilizația libera este ca Occidentul sa invinga forțele președintelui Vladimir Putin, scrie Reuters. Fii la curent…

- Reprezentantul american pentru clima, John Kerry, a declarat marți (24 mai) Forumului Economic Mondial (WEF) cum criza energetica globala provocata de razboiul din Ucraina nu ar trebui sa adanceasca dependența lumii de combustibilii fosili care cauzeaza schimbarile climatice. „Trebuie sa existe o reaprovizionare…

- A treia mare banca listata la bursa din Franta a anuntat ca va lansa procesul de gasire a unui succesor pentru Oudea, care este CEO din 2008, si ca acesta ar trebui sa fie finalizat pana in 2023. ”Este o decizie pe care am luat-o cu umilinta, multa emotie dar si cu o minte senina”, a spus Oudea, a carui…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei Lavrov…

- Statele Unite nu cred ca exista o amenințare ca Rusia sa foloseasca arme nucleare, in ciuda unei intensificari a unei astfel de retorici din partea Moscovei, a declarat un inalt oficial american al apararii, potrivit Reuters. „Continuam sa le monitorizam capacitațile nucleare in fiecare zi cat putem…